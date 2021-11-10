Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatlarında yeni rekor /10 Kasım 2021 19:14

Altın fiyatlarında yeni rekor

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri nedeniyle altın fiyatları arttı. Gram altın rekor tazeledi.Gram altın fiyatları kapanışa doğru 587 TL’nin üzerine çıkarak rekorunu yineledi.

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ABD enflasyon verisinin tahminlerin üstünde gelmesi nedeniyle, Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gün içinde 587 TL'nin üzerini gördü.

ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması nedeniyle durgunluktan çıkan ons altın, ekim ayında ABD enflasyonunun beklentileri aşması nedeniyle arttı.

ABD’de yıllık manşet tüketici enflasyonu ekimde yüzde 6,2 ile son 31 yılın zirvesini gördü. En son 1990 yılında bu seviyeler görülmüştü.

ONS ALTIN

Kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1819 dolardan başlamıştı. Ons altın spot piyasada 1847 seviyelerini gördü.Altın vadeli işlemleri ise 1848 TL’nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Kapalıçarşı’da ise yüksek dolar/TL kurunun etkisiyle gram altın rekor seviyede işlem görmeye devam etti.Gram altın 587 TL seviyesinin üzerini görürken Cumhuriyet altını 3 bin 815 TL alış ve 3.873  satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 925 TL alış ve 961 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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