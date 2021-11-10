Altın fiyatlarında yeni rekor

ABD enflasyon verisinin tahminlerin üstünde gelmesi nedeniyle, Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gün içinde 587 TL'nin üzerini gördü.







ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ OLDU





ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması nedeniyle durgunluktan çıkan ons altın, ekim ayında ABD enflasyonunun beklentileri aşması nedeniyle arttı.





ABD’de yıllık manşet tüketici enflasyonu ekimde yüzde 6,2 ile son 31 yılın zirvesini gördü. En son 1990 yılında bu seviyeler görülmüştü.





ONS ALTIN





Kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1819 dolardan başlamıştı. Ons altın spot piyasada 1847 seviyelerini gördü.Altın vadeli işlemleri ise 1848 TL’nin üzerini gördü.





GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI





Kapalıçarşı’da ise yüksek dolar/TL kurunun etkisiyle gram altın rekor seviyede işlem görmeye devam etti.Gram altın 587 TL seviyesinin üzerini görürken Cumhuriyet altını 3 bin 815 TL alış ve 3.873 satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 925 TL alış ve 961 TL satış fiyatıyla işlem gördü.



