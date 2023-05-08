Altın madeninde feci yangın: En az 27 ölü

Peru'nun güneyindeki bir altın madeninde çıkan yangında en az 27 işçinin öldüğü açıklandı.



Condesuyos eyaletindeki La Esperanza madeninde bir galeride meydana gelen yangının sebebinin elektrik kablolarında yaşanan kısa devre olduğu tahmin ediliyor.



Bir patlamanın ardından çıktığı anlaşılan yangının cumartesi günü meydana geldiği sanılıyor. Fakat kurtarma ekiplerinin madene güvenli bir şekilde girmeye pazar günü başlayabildiği belirtiliyor.



Peru’nun La Pampa bölgesindeki Madre de Dios yakınlarında bulunan yasa dışı altın maden ocaklarına güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmişti.



Peru genelinde kapatılan yasa dışı maden ocakları nedeniyle toplamda 50 bin hektar ormanlık alan telef olmuştu.