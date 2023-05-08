Wagner'in Bahmut blöfü Putin'i dize getirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan ve Bahmut'u elinde tutan Yevgeni Prigojin liderliğindeki paralı asker grubu Wagner, şehri 10 Mayıs'ta terk etme planını iptal ettiğini duyurdu.



Geçen hafta ikmal yetersizliği nedeniyle Telegram'daki röportajında Rus yetkilileri ağır bir dille eleştiren Prigojin, Telegram kanalında yayınladığı son sesli mesajda "Askeri operasyonlara devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz kadar mühimmat ve silah sözü aldık. Düşmanın ikmalimizi kesmesini önlemek için gereken her şeyin konuşlandırılacağı sözü verildi" açıklamasında bulundu.



Prigojin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı'nın General Sergei Surovikin'i Wagner ile çalışmak üzere görevlendirdiğini söyledi.



Wagner liderinin kendisini "nasıl savaşılacağını bilen bir general yıldızına sahip tek adam" olarak tanımladığı Surovikin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'dan önce birkaç ay Ukrayna işgalini komuta etmişti.



"Silah ikmali sorunu nedeniyle gereksiz ve haksız kayıplar veriyoruz"

Prigojin geçen cuma, Bahmut'taki savaşçılarının mühimmat sıkıntısı nedeniyle geri çekileceğini zira "gereksiz ve haksız" kayıplar verdiklerini söyledi.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordunun üst düzey yöneticilerini kamuoyu önünde eleştiren Prigojin, "Moskova'daki yetkililer küçük kıskançlıklar yüzünden adamlarıma hayati önemdeki malzemeleri vermiyor" demişti.



Kremlin yönetimi Bahmut'u Ukrayna'nın Donbas bölgesinde halen kontrolü altında olmayan diğer kentler için bir sıçrama tahtası olarak görüyor. İşgal sırasında çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge özelliğini taşıyan şehirde her iki taraftan binlerce kişi hayatını kaybetti.