Samanyolu Haber /Gündem / Altın madeninde toprak kayması: 9 işçiden haber alınamıyor /13 Şubat 2024 16:23

Altın madeninde toprak kayması: 9 işçiden haber alınamıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Anagold Madencilik'e ait Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapılan Çöpler Madeni'nde yerel saat ile saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde yaşandığı öğrenildi.

DW Türkçe'nin haberine göre olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CNNTürk yayınında yaptığı açıklamada madende çalışan 667 işçi arasında sayım yapıldığı ve 9 işçiden haber alınamadığını belirtti. Yerlikaya bu kişilerin toprağın altında kalmış olabileceğini ifade etti. 

AFAD'dan açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" bilgisini verdi.
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