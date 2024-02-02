Samanyolu Haber /Teknoloji / Amazon, İnternet Alışverişlerine Çağ Atlatacak Yapay Zekâ Destekli Asistanını Duyurdu /02 Şubat 2024 10:42

Amazon, İnternet Alışverişlerine Çağ Atlatacak Yapay Zekâ Destekli Asistanını Duyurdu

ABD'li teknoloji şirketi Amazon, üretken yapay zeka destekli alışveriş asistanı Rufus'u ABD'deki bazı müşterilerinin kullanımına sundu.

SHABER3.COM

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zekayı 25 yılı aşkın süredir çok kapsamlı kullandığına dikkat çekilerek geçen yıl Amazon mağazasında, bir dizi yeni üretken yapay zeka destekli özelliğin kullanıma açıldığı anımsatıldı.

Şirketin üretken yapay zekayı kullandığı alanlara dair örnekler verilen açıklamada, söz konusu yeniliklerden yola çıkılarak bugün Rufus'un piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Rufus'un Amazon'un kapsamlı ürün kataloğu, müşteri yorumları, topluluk soru-cevapları ve web genelindeki bilgiler konusunda eğitilmiş, çeşitli alışveriş ihtiyaçları ve ürünleriyle ilgili müşteri sorularını yanıtlayan, karşılaştırmalar sağlayan ve konuşma bağlamına dayalı olarak önerilerde bulunan üretken yapay zeka destekli bir alışveriş asistanı olduğu aktarıldı.

Rufus'un bugün Amazon'un mobil uygulamasında ABD'deki küçük bir müşteri alt kümesine beta olarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, yapay zeka asistanının gelecek haftalarda kademeli olarak ülkedeki diğer müşterilere açılacağı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amazon, İnternet Alışverişlerine Çağ Atlatacak Yapay... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:02