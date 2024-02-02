Samanyolu Haber /Gündem / Murat Kurum'un 'depremde 130 bin kişi öldü' sözlerine Yerlikaya'dan düzeltme /02 Şubat 2024 11:14

Murat Kurum'un 'depremde 130 bin kişi öldü' sözlerine Yerlikaya'dan düzeltme

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne dört gün kala İBB adayı Murat Kurum'un felakette hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında yaptığı açıklamaya . İçişleri Bakanı Yerlikaya güncelleme getirdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 107 bin 213 kişinin de yaralandığını söyledi.

- Yerlikaya 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında ise 128 milyar 949 milyon TL toplandığını, bunun 79 milyar 263 milyon TL'sinin harcandığını duyurdu.

KURUM'UN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATMIŞTI

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında "130 bin canımız gitmiş ya, 11 ilde deprem oldu bakın İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul’a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet diye bir şey kalmaz" demişti. Kurum’un 130 bin açıklaması 6 Şubat felaketinde aslında daha fazla can kaybı olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirmişti. Resmi verilere göre 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklaması tartışılan Kurum'un 130 bin can kaybı için Cumhuriyet tarihindeki tüm depremleri kastettiği ileri sürülmüştü. Yerlikaya vefat edenlerin sayısını 53 bin 537 olarak açıkladı.  
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