Cevheri Güven'den yine bomba gibi video

Gazeteci Cevheri Güven You Tube kanalında öldürülen baron Halil Falyalı’nın finans sorumlusu Cemil Önal’ın itiraflarını yayınladı.





Güven Süleyman Soylu'ya verilen 20 milyon dolar rüşvetin ses kaydını nasıl rüşvet verildiğini anlattı









“SÜLEYMAN SOYLU’YA 20 MİLYON DOLAR RÜŞVET VERDİK”

Öldürülen baron Halil Falyalı’nın finans sorumlusu Cemil Önal’ın itirafları sürüyor. Önal, Süleyman Soylu’ya Falyalı ve İranlı İşadamı Ahmed Nazari’nin 20 milyon dolar rüşvet ödediğine ilişkin bilgileri paylaştı.





Öldürülen yasadışı kumar ve uyuşturucu baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal, yeni itiraflarında Süleyman Soylu ve İranlı dolandırıcı Ahmet Nazari hakkında çok önemli bilgiler verdi. Halen Hollanda’da cezaevinde bulunan Cemil Önal’ın cezaevinden gönderdiği ses kaydını gazeteci Cevheri Güven yayınladı.





SOYLU’YA 20 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Önal, Avrupa Birliği çapında hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunan İranlı ünlü dolandırıcı Ahmed Nazari’ye Türkiye’de vatandaşlık verilmesi ve Nazari ile Falyalı ailesi arasındaki ilişkileri anlattı.





Rüşvetin Nazari’nin ve Falyalı ailesinin polis soruşturmalarında isimlerinin geçmesi halinde isimlerinin dosyalardan çıkartılması için verildiğini anlatan Önal, rüşvetin verilme sürecini şöyle anlattı:





“Hüsnü Falyalı Ahmet Nazari isimli bir adamla çok samimi. Bu Ahmet Nazari Avrupa’da aranıp ama Türkiye’de Süleyman Soylu tarafından vatandaşlık verilip kendisi Ferrari ile gezerken önde arkada Passat korumalarıyla polis çakarlarıyla gezen bir insan.





Ahmet Nazari ile Süleyman Soylu arası çok iyi bu da Süleyman Soylu da zaten kendisini pek ön yüze çıkartmıyor, Sadık Soylu üzerinden bu işi yapıyordu. Şimdi Ahmet Nazari’nin işini Hüsnü Falyalı yapıyordu, finans işini. Şu an Ahmet Nazari nerede onu da size söyleyeyim, bu vatandaşlık olayları ayyuka çıkınca Avrupa’da aranıpta Türkiye’de vatandaşlık verdiği duyulunca Ahmet Nazari Dubai’ye gitti. Ahmet Nazari Dubai’de çok etkin. Avrupa’da da etkin bu işi yapıyor. Ahmet Nazari Dubai’de suikast düzenlemekten tutuklu.





Hüsnü Falyalı ile Ahmet Nazari çok samimilerdi, nazari Hüsnü Falyalı‘ya şunu söyledi: ‘Ya sen bu işleri yapıyorsun ama hiçbir yerde televizyonda senin grubuna yapılan bir operasyon yok bununla ilgili…..’ sonra Hüsnü Falyalı da dedi ki ‘ben Sadık Solu’yla çok samimiyim Sadık Soylu‘ya söylerim Süleyman Soylu‘ya söyler ama bunun bir bedeli olur.’





Bu bedel ne biliyor musunuz? 2020 Mart ayının yedisinde tam 20 milyon dolar Ahmet Nazari üzerinden Sadık Soylu’ya, Sadık Soylu üzerinden de Süleyman Soylu‘ya verildi. Bu ne için verildi?





Bazı operasyonlarda insanlar alındıklarında ‘patronun kim’ diye sorulduğunda isim okuyorlardı. İsim söylediklerinde bu televizyonlara çıkar, resmi kayıtlara girerse bu sefer sorun olacağı için… Yani siz operasyonu yaptınız, ATM‘deki cepbank’daki yerel hesap sahiplerini aldınız, alsanız bile ismimizi okusalar bile, bize ulaşmaması için verilen bir para. Çünkü neden? Eğer ulaşırsa kendi Kıbrıs’taki mallarına el konulabileceğinden.”





“BAKAN’IN AKRABASI FALYALI’NIN ADANI VERDİ HİÇBİRŞEY OLMADI”

Soylu’ya rüşvetin ödenmesinden sonra Falyalı ve Nazari’nin korumaya alındığını, Nazari’ye hakkında kırmızı bülten olmasına rağmen vatandaşlık verildiğini anlatan Cemil Önal, rüşvet karşılığında Soylu’nun verdiği hizmete dair çarpıcı örnekler verdi.





Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve kardeşi Murat Ersoy’un KKTC’de Elexus isimli otel ve kumarhanesi olduğunu söyleyen Cemil Önal, Bakan Ersoy’un bir akrabasının da yasadışı kumardan tutuklandığını söyledi. Bakan Ersoy’un eşinin kardeşi Zeynel Bozkurt’un 2021 yılında yasadışı bahis operasyonunda altı ay tutuklu kaldığını, ifadesinde Halil Falyalı’nın yasadışı kumar baronu olduğunu söylediğini ama Soylu’nun Falyalı’yı yine de koruduğunu anlattı. Önal Şöyle konuştu:





“Turizm Bakanının eşinin kardeşi Zeynel Bozkurt, 2021 yılında yasa dışı bahis operasyonunda alındı. Evet Evet o da iş yapıyordu alındı. Altı ay yattı bırakıldı.

Ne Kıbrıs’taki otellerine el konuldu ne başka bir şey. Bunu anlatmamı sebebi; Zeynel Bozkurt’la olan olay değil. Zeynel Bozkurt mahkemedeki ifadesinde şunu verdi; ‘Ben yasa dışı bahis işi yapmıyorum ama bu bahis işini yapan Halil Falyalı’dır.’ Ve mahkeme kayıtlarına bu geçti. Yine bir şey olmadı. Hatta bu mahkeme kayıtlarına siz ulaşmaya çalıştığınızda ulaşamayacaksınız…. Halil Falyalı’ya dokunulmadı çünkü Süleyman Soylu var.”





KASIM 2023’TE HÜSNÜ FALYALI’NIN GELİRİ: 530 MİLYON TL

Falyalı ailesinin geçmişte muhasebe müdürü olan Cemil Önal, sektörde dönen paraların büyüklüğü açısından da çarpıcı bir örnek verdi. Cemil Önal, Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın Kasım 2023 gelirinin; yasadışı kumardan 310 milyon TL, Forex dolandırıcılığından ise 220 milyon TL olduğunu belirtti.





ULUSLARARASI SUÇLAR

Falyalı ve Nazari ailesinin uluslararası suçlara da karıştığını belirten Cemil Önal, İran ambargosunun delinmesi, illegal petrol paralarının Dubai’ye aktarılması süreçlerini Nazari ile Hüsnü Falyalı’nın birlikte yürüttüklerini anlattı.





Önal, Cemil Önal’ın sektörde faaliyet gösterirken kurduğu Maxi Para, Maxi Havale, Maxi Finans gibi kuruluşlarıyla çok fazla kişisel veri elde ettiğini, bu verileri de İsrail’e verdiğini söyledi.





Önal, Hüsnü Falyalı’nın İspanya’da tutuklandıktan sonra kurtarılmasıyla ilgili de Soylu’nun devreye girdiğini çarpıcı bir bilgiyle anlattı. Hüsnü Falyalı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamasına rağmen, sanki vatandaşmış gibi sabıkasının temiz olduğuna ilişkin belge çıkartıldığını, bu belgenin Bilal Kadayıfçıoğlu aracılığıyla İspanya’ya gönderildiğini ve Hüsnü Falyalı’nın serbest bırakıldığını anlattı.





Kefaletle serbest bırakılan Hüsnü Falyalı daha sonra deniz yoluyla gizlice KKTC’ye kaçmıştı. Hüsnü Falyalı şuan KKTC’de yasadışı kumar, bahis ve Forex sektörünün en önemli oyuncularından. Öldürülen abisi Halil Falyalı, Amerika’nın uyuşturucuyla mücadele birimi DIE tarafından uluslararası çapta aranıyordu.











