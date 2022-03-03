Samanyolu Haber /Dünya / Amerika cephesinden Rusya'ya yeni yaptırım kararı /03 Mart 2022 23:10

Amerika cephesinden Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında ABD yönetiminden yeni bir yaptırım kararı geldiği belirtildi. ABD yönetiminin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığı ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağı açıklandı.

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Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Biden yönetimi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov başta olmak üzer 19 oligark ve aile üyelerine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Daha önce de Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı oligarklara karşı ABD de, seyahat yasaklarının da dahil olduğu kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligarklara yönelik yaptırımın Putin’i sıkıştırmak için olduğunu söyledi ve listede yer alan isimlerin son olmayacağını söyledi.

Psaki, “Yaptırım uygulanan kişilerin en büyük özelliği Putin’e yakın olmaları. Sıkıntıyı onun hissetmesini istiyoruz, etrafındaki insanların da sıkıştığını hissetmesini istiyoruz” dedi.

Yaptırıma ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, özel jetleri, lüks daireleri ve yatları da dahil olmak üzere Rus oligarklarının kazancının peşinde olduğunu vurguladı.
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