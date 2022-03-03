Samanyolu Haber /Spor / Rusya Futbol Federasyonu'ndan karşı hamle /03 Mart 2022 23:07

Rusya Futbol Federasyonu'ndan karşı hamle

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Rus futbol takımlarının turnuvalardan men edilmesinin ardından Rusya Futbol Federasyonu yönetiminden karşı bir hamle geldiği belirtildi.

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Milli takım ve kulüpleri müsabakalardan men edilen Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA'nın Rusya takımlarına verdiği men cezasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtildi.

Doğrudan ihraç kararıyla Rusya'nın müsabakalarda yer alma ve söz hakkı gibi temel haklarının futbolun yönetim organları tarafından ihlal edildiği kaydedildi.

Rusya Milli Takımı'nın rakip ülkelerin baskısıyla 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larının dışında tutulduğu savunularak, bu durumun futbolun temel ilkeleri ve fair play ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

FIFA ve UEFA'nın men cezasından Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkilendi.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edildi.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise turnuvanın dışında kaldı.
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