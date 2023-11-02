Anadolu Ajansının Türkiye'ye gelecek dediği Blinken'in resmi programında Ankara yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu ve Asya'da bir dizi ülkeye yapacağı ziyaretlerin resmi programı açıklandı.





ABD Dışişleri'nin sitesinde yayımlanan programda, Anadolu Ajansı'nın (AA) dün duyurduğunun aksine Türkiye ziyaretine yer verilmedi.





AA'nın dün akşam saatlerinde duyurduğu flaş haberde, Blinken'in 5 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtilmişti. Haber, diplomatik kaynaklara dayandırılmıştı.





Ancak resmi programa göre Blinken, 2-10 Kasım arasında İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'a gidecek.