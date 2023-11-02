Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile ittifakı savunan Milletvekili istifa etti /02 Kasım 2023 14:45

AKP ile ittifakı savunan Milletvekili istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, istifa sebebinin partisi ile yaşadığı görüş ayrılığı olduğunu belirtti.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce yerel seçimlerde AKP-MHP ile ittifak yapılmasını savunan Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i de bilgilendirerek İyi Parti’den istifa ediyorum.”
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