Macron'dan kritik Kazakistan ziyareti

SAMANYOLUHABER.COM- KAZAKİSTAN





Kazakistan’ın Başkenti Astana’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kazak mevkidaşı Kasım-Jomart Tokayev bir araya geldi.





Tarafların yaptığı açıklamada, Macron’un ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve özellikle doğal kaynakların değerlendirilmesi konuşuldu.





Fransa için özellikle önem arzeden uranyum madenini işletme konusu açıklamalardaki dikkat çeken başlıklardan.





Kazakistan, dünya toplamının yaklaşık %14'üne denk gelen ispatlanmış uranyum rezervlerine sahip. Ayrıca dünyada ikinci sırada yer almaktadır ve uranyum rezervinin 700 bin tondan fazla olduğu tahmin edilmektedir.





Stratejik madenler anlaşması





Önce baş başa, sonra heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya gelen Tokayev ve Macron, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





Tokayev, bugün Kazakistan ile Fransa arasında "stratejik madenler" alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi imzaladıklarını belirterek, "Bu, günümüzün mevcut zor jeopolitik ve jeoekonomik koşullarında özellikle önemli." diye konuştu.





Tokayev, 15 yıl önce Kazakistan ile Fransa arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını hatırlatarak, "Dostluğa ve karşılıklı desteğe dayalı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ortak hedefimizdir." dedi. Bu bağlamda bu ziyaretin özel öneme sahip olduğuna işaret eden Tokayev, bugün Macron ile gerçekleştirdiği görüşmesinde ikili bağları güçlendirme için somut anlaşmaların sağlandığını belirtti.





Tokayev, Fransa'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydederek "Bu yılın 8 ayında karşılıklı ticaret hacmi yüzde 21 artarak 2,7 milyar dolara ulaştı. Fransa'dan son 15 yılda yaklaşık 18,7 milyar dolar değerinde yatırım geldi." ifadelerini kullandı.





Halihazırda enerji, nükleer sanayi, madencilik, makine mühendisliği, inşaat, uzay sanayisi ve ilaç üretimi sektörlerinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Tokayev, ülkede 170'ten fazla Fransız sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.





Tokayev, bugün Kazakistan ile Fransa arasında "stratejik madenler" alanında işbirliğine ilişkin ortak niyet bildirisi imzaladıklarını belirterek, "Bu, günümüzün mevcut zor jeopolitik ve jeoekonomik koşullarında özellikle önemli." diye konuştu.