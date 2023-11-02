Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de bilanço ağrlaşıyor: Hayatını kaybedenler 9 bini aştı! /02 Kasım 2023 15:04

Gazze'de bilanço ağrlaşıyor: Hayatını kaybedenler 9 bini aştı!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere 9 bin 61 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

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İsrail’in 27 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 760’ı çocuk, 2 bin 326’sı kadın olmak üzere 9 bin 61’e çıktığını, en az 32 bin kişinin de yaralandığını belirtti. 
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