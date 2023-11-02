30 milyar lira ortada yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden sonra felaketin yaralarını sarmak için 15 Şubat gecesi televizyon kanallarının ortak yayını ile ‘Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan 115 Milyar 146 milyon liranın ne kadarının yatırıldığı CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile ortaya çıktı.

15 Şubat tarihinde televizyon kanallarının ortak yayını ile ‘Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 115 Milyar 146 milyon lira toplandığı açıklanmıştı. Aradan geçen dokuz aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen bağış beyanında bulunan birçok kişi, kurum ve şirketin bunları yatırmadığı CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın soru önergesiyle ortaya çıktı.

AFAD, Halıcı'nın önergesine verdiği yanıtta şu ana kadar 85 milyar liranın yatırıldığını açıkladı. Böylece aradan 9 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen 30 milyar liralık bir açık olduğu ortaya çıkmış oldu. Halıcı, hâlâ bağışlarını yatırmayan holding, kişi ve kurumların açıklanmasını talep etti.

CHP’Lİ HALICI’DAN ÖNERGE





İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Halıcı bu bağışların ne kadarının toplandığını ve kimlerin beyanda bulunmasına rağmen bağışları yatırmadığını sordu. AFAD, CHP'li Halıcı'nın önergesine verdiği yanıtta şu ana kadar 85 milyar liranın toplandığını ifade etti.









“BAĞIŞ BEYANINDA BULUNUP YAPMAYANLAR AÇIKLANMALI”





Konuyla ilgili açıklama yapan Halıcı, 30 milyar liranın halen yatırılmadığının bu şekilde ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:





-Depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Şehirler yerle bir oldu. Aradan 9 ay geçti ve biz bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz. Zaten bağışın çok büyük bölümünü kamu kurumları ve bankaları; yani yine halkın kendisi yaptı. Ben Bakan Yerlikaya'ya bağış yapacağını söylemesine rağmen bağışta bulunmayan kişi ve firmaları da sormuştum.





– Sayın Bakan bunları da açıklamalıdır. 115 Milyar lira toplandığı söylenmişti ancak aradan geçen neredeyse bir yılda 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı. Kim bu firmalar? Bunların ne kadar vergi borçları silindi? O tarihten bu yana kaç kamu ihalesi aldılar? Bu bağışları neden yatırmadılar? Bunlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.









AFAD CHP’li Halıcı’ya bu yanıtı verdi.





TOPLANAN PARANIN BÜYÜK KISMI HALKIN CEBİNDEN





Şu ana kadar 85 milyar lira toplandığını söyleyen Halıcı “Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, VakıfBank 12 milyar, Halkbank 7 milyar TL olmak üzere birçok kamu bankası ve kamu kurum ile kuruluşları bağışta bulunmuştu. Bakan Yerlikaya'nın söylediği toplanan rakam zaten kamu kurumlarından alındı, yani halktan. Bağışta bulunacağını beyan eden ancak parayı yatırmayan bu büyük holdingler hangileri? Bunlar açıklanmalıdır” dedi.





“BAĞIŞLAR KİMLER TARAFINDAN, NE ŞEKİLLERDE KULLANILIYOR?”





Soru önergesi yanıtında kampanya kapsamında toplanan bağışların AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiği belirtildi. Yalım Halıcı konuyla ilgili olarak mevcut paranın ne şekillerde ve kimler tarafından kullanıldığının açıklanması gerektiğini ifade ederek “Depremzede vatandaşlarımızın barınma, gıda, eğitim ve giyim başta olmak üzere birçok sorunu var. Toplanan mevcut para doğru şekillerde ve hızlı biçimde onların yaralarını sarıyor mu sarmıyor mu, bunların da açıklığa kavuşturulması gerek” dedi.