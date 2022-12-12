Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi süreci başlıyor /12 Aralık 2022 15:18

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi süreci başlıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat 2023'te dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi, 13 Şubat 2023'te doluyor. Yasa gereği, Anayasa Mahkemesi başkanının görev süresinin dolmasına 2 ay kala Yüksek Mahkeme'de seçim süreci başlıyor.

Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi süreci yarın başlayacak.

Seçim, 2 aylık süreçte Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın belirleyeceği bir günde yapılacak. Arslan, seçim tarihini en az 7 gün öncesinde Yüksek Mahkeme üyelerine bildirecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıllığına seçiliyor. Görev süresi bitenler yeniden aday olup seçime katılabiliyor.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başkanlık seçimi gündemiyle toplanacak. Salt çoğunluğu elde eden aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olacak.

Genel Kurul'un yapılan toplantılarında hiçbir üyenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

ARSLAN İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, 10 Şubat 2015'te seçilmişti.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019'da yapılan seçimde de oyların çoğunluğunu alarak ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmiş ve 13 Şubat 2019'da ikinci kez başkanlık görevine başlamıştı.
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