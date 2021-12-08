Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu /08 Aralık 2021 22:30

Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na seçilmesi sonrası boşalan Ankara Barosu Başkanlığı koltuğuna geçen isim belli oldu.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na seçilen Ankara Barosu'nun önceki başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliği'ne Mahcemal Seyhan, Saymanlığı'na Zafer Doğan Bilgin seçildi.

Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
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