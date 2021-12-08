Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'Çerkes' tepkisi

“ÇERKES TOPLUMUNUN HAKLI TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİR”





“AKIL, İZAN, SİYASİ AHLAK GİBİ NİTELİKLERE UYGUN DÜŞMEMEKTEDİR”





Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun demecine ilişkin twitterda yapmış olduğu paylaşımda kullandığı “... Çerkez Ethem gibi saf mı değiştirdin?” sözlerine tepki göstererek Özcan’ın popülist, ırkçı ve düşmanlaştırıcı ifadelerine bir yenisini daha eklediği vurgulandı.Açıklamada; “Daha önce de insanların milli duygularını istismar eden, uymakla yükümlü olduğu kamu hizmetinde eşitlik gibi ilkeleri çiğneyen popülist ve hukuk dışı karar ve uygulamalara imza atan ve mülteci düşmanlığıyla pek çok kez ülke gündemini işgal eden Özcan, Ethem Bey hadisesine atıfta bulunarak muhatabına yaptığı ihanet imasında bir halkın ismini zikretmek suretiyle Çerkes toplumunun haklı tepkisini çekmiştir” denildi.Cumhuriyet tarihinin aydınlatılması gereken önemli olaylarından biri olan ‘Ethem’in hainliği ya da kahramanlığı’, siyasi istikbalini popülizmle pekiştirmeye çalışan insanlar tarafından Çerkes toplumunun önüne adeta bir sopa gibi servis edildiğinin altı çizilen açıklamada; “Ne var ki tarih biliminin konusu olması gereken bu meselenin, bir halkı rencide edici, damgalayıcı ve suçlayıcı bir dille siyasi tartışmalara malzeme edilmesi ortalama bir politikacıda, özellikle herkese eşit hizmet götürmekle mükellef bir belediye başkanında, bulunması gereken akıl, izan, siyasi ahlak gibi niteliklere uygun düşmemektedir” denildi.