Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da ekmeğe 50 kuruş zam /13 Mart 2022 15:56

Ankara’da ekmeğe 50 kuruş zam

Ankara’da ekmeğe zam geldi. Zamlı fiyatlar 15 Mart Salı günü itibariyle uygulanacak. Zamlı fiyatlarla Ankara’da 200 gramlık normal ekmeğin fiyatı 2.25 TL’den 2.75 TL’ye yükseldi.

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Ankara’da girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı.

Şubat ayında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne başvuran Fırıncılar Odası ekmeğe zam talebini yineledi. Maliyetlerin artışı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda zam kararı alındı.

Zamlı fiyatlar 15 Mart itibariyle uygulanacak.

Ankara’da 15 Mart’tan itibaren geçerli ekmek fiyatları:

ÇEŞİT GRAMAJ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

Normal ekmek 200 gr. 2.25 TL 2.75 TL

Ata ekmeği 400 gr. 4.50 TL 5.50 TL

Tam buğday 200 gr. 3.75 TL 5.00 TL

Köy ekmeği 200 gr. 3.75 TL 5.00 TL
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