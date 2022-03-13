Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'nin ofisi: Moskova ve Kiev uzlaşmaya yakın /13 Mart 2022 15:23

Zelenskiy'nin ofisi: Moskova ve Kiev uzlaşmaya yakın

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile uzlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Podolyak "Rusya'nın çıkarlarını ve Ukrayna'yı zarar görmekten koruyan tekliflerimiz var." dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rus basınına demecinde Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi. Podolyak, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu. Yarın veya ertesi gün olabilir. Tüm sorunları ele aldık ve şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Sputnik'in haberine göre Podolyak, müzakerelerin sonucunun bir dizi küresel askeri ittifaka karşı endişeleri olan Rusya’nın almak istediği güvenlik garantilerini de dikkate alması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu tür durumların tekrar yaşanmaması için bu çıkarları bir şekilde koruyan, Ukrayna'yı zarar görmekten koruyan tekliflerimiz var. Bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum; Rus tarafı duruma artık çok daha olumlu bakıyor” diye konuştu.
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