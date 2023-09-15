Samanyolu Haber /Gündem / Ankara, Rusya'dan gaz ödemelerinde indirim bekliyor /15 Eylül 2023 13:05

Ankara, Rusya'dan gaz ödemelerinde indirim bekliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Gazprom'un gaz fiyatlarını düşürmesini umduğunu söyledi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Bayraktar, ‘Rusya ile tavan belirlediğimiz bir anlaşmamız vardı. TTF endeksi dalgalanırsa tavan Türkiye fiyatını koruyor. Eğer indirimden kastınız buysa, buna indirim diyebilirsiniz. Ancak Türkiye'de gaz fiyatları yüksek. Güvenilir bir tedarikçi olması ve Türkiye'nin Rus gazının iyi ve güvenilir bir tüketicisi olması nedeniyle Gazprom'dan önümüzdeki yıllarda daha makul fiyatlar bekliyoruz. Ancak bu konunun rekabetçiliğini de hesaba katmalıyız, umarım karşılıklı anlayışa ulaşabiliriz’ dedi.

Bayraktar'a göre Türkiye "gaz ithalatı için 38 milyar dolar ödedi ve bunun yüzde 40'ı Rusya'ya gitti."

Öte yandan Reuters, Türkiye'nin Rusya ile 600 milyon dolarlık doğalgaz faturalarının ödemelerini 2024'e erteleme konusunda anlaştığını bildirdi. Dönemin Enerji Bakanlığı Başkanı Fatih Dönmez, Gazprom ile kendisine sağlanan doğal gaz ödemelerinin bir kısmının ertelenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak daha sonra ne kadar erteleme üzerinde anlaşmaya varıldığını söylemeyi reddetti.

Rusya, Türkiye'nin önemli bir doğal gaz tedarikçisi ve yıllık olarak ithal edilen gazın %40'ından fazlasını sağlamaktadır.
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