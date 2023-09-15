Rusya ile Hindistan arasında borç krizi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Reuters, Rusya’nın Hindistan’a sattığı petrol karşılığı alacağı miktarın 40 milyar dolara yakın olduğunu iddia etti.

Yaptırımlar sonrası Hindistan’a petrol ihracatını rekor seviyeye çıkaran Rusya, sattığı petrolün parasını alamıyor.





Rusya’nın Hindistan'a indirimli fiyattan petrol sattığını, ancak bu petrolün parasını yaptırımlar nedeniyle ülkeden çıkaramadığını belirten Rusya’nın önde gelen ekonomi profesörlerinden İgor Lipsits, Rusya'nın bu parayı yeniden Hint ekonomisine yatırmak zorunda kalacağını, karşılığında da Rusya'nın pek de işine yaramayacak rupilerden alacağına vurgu yapıyor.





Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’da, Rus petrol ihracatçılarının Hindistan'dan yüklü miktarda alacağı bulunduğu yönündeki iddiaları doğruladı.





Petrol ihracatçılarının bu ülkeden alacakları konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Lavrov "Hintli meslektaşlarımız bize bu paralarla yatırım yapabileceğimiz, gelecek vadeden alanlar sunma sözü verdi" dedi.





Sergey Lavrov Rusya'nın Hindistan'dan ne kadar alacağı olduğunu konusunda bir bilgi vermedi.