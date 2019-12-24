AP Türkiye Raportörü Amor'dan yeni Türkiye değerlendirmesi

Euronews Türkçe'den Sertaç Aktan'a konuşan Amor'un röportajının ilgili bölüm şu şekilde...





AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ardından son olarak Osman Kavala'nın da serbest bırakılması gerektiği yönünde net bir kararı çıktı ancak her ikisi de hala içeride. Raporunuzda bu iki kişinin durumu üzerinde özel olarak durmayı mı tercih edeceksiniz yoksa genel resimle mi ilgileneceksiniz?





Raporun genelle ilgilenmesi gerekli ancak bazı davaların ve kişilerin daha fazla kamuoyuna mal olduğu ya da daha çarpıcı olduğu doğru. Şahsen Demirtaş'ı daha yeni hapishanede ziyaret ettim. Kendisinin sağlık sorunları ile ilgili büyük endişe duydum. Ona uygulanan bu prosedürler zincirinin onu hapiste tutmak için bir araç olduğu söylenebilir.





Kavala konusuna gelince; yani gerçekten Türkiye'de Gezi protestolarının hükümeti devirme girişimi olduğunu düşünen kimse var mı? Buna gerçekten inanan var mı? Gezi'de ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum, Gezi bir protestoydu. Tek bir nedenle başlayan daha sonra daha genel bir demokrasi talebi protestosuydu. Bunu bir darbe ile kıyaslamak..? İşte bunlar yüzünden Türk yetkililerin yasalarında yaptıkları dekoratif değişiklikler burada Avrupa'da bir işe yaramıyor.





Türkiye'de tek bir alanda değişiklik yapma imkanınız olsa sizin için en önemli alan hangisi olurdu?





Basın özgürlüğü. Kilit konu bu.





Sadece Türkiye değil AB'nin de daha iyi yapması gereken şeyler var diyor musunuz?





Elbette. Bir defa Türkiye hakkında çok fazla önyargı var. Ayrıca Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ ve İslamofobi var.





Bununla birlikte, Avrupa'da bazen Erdoğan'dan başka bir şey görülmüyor oysa cumhurbaşkanı dışında koca bir ülke var. Bizim Erdoğan'ın ötesini görüp ortada son derece zengin ve komplike bir toplum olduğunu fark etmemiz lazım. Mülteciler konusunda da Türkiye'yi en açık ve net şekilde tebrik etmemiz lazım. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve biz de bunu her fırsatta söylemeliyiz.







