AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Herhangi bir muhalif ses bastırılmamalıdır

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin, "Maalesef, bu sürpriz olmadı. Günümüz Türkiye'sinde, iktidardaki koalisyonun üst düzey yetkilileri hedef gösteriyorlar ve gerçek bir hukuki dayanak bulunmamasına rağmen savcılar hemen harekete geçiyor. Herhangi bir muhalif ses bastırılmalıdır" açıklamasını yaptı.





AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor, TTB Başkanı Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Amor, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





"TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bugün gözaltına alındı. Maalesef, bu sürpriz olmadı. Günümüz Türkiye'sinde, iktidardaki koalisyonun üst düzey yetkilileri hedef gösteriyorlar ve gerçek bir hukuki dayanak bulunmamasına rağmen savcılar hemen harekete geçiyor. Herhangi bir muhalif ses bastırılmalıdır."



