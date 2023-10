Araştırma: Hareketli müzik dinlemek ağrı kesici etkisi yapıyor

Montreal, Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmanın ilk yazarı Darius Valevicius, "En sevdiğimiz müziğin ağrıyı 10 puanlık bir ölçekte yaklaşık bir puan azalttığını söyleyebiliriz; bu da en az aynı koşullar altında Advil gibi reçetesiz satılan bir ağrı kesici kadar güçlüdür. Hareketli müzik daha da güçlü bir etkiye sahip olabilir" dedi.



Valevicius ve meslektaşları, 63 sağlıklı katılımcı ile McGill kampüsündeki Roy ağrı laboratuvarında katılımcıların sol kollarındaki bir alanı ısıtmak ve ağrıya benzer bir his oluşturmak için bir sonda cihazı kullandılar. Katılımcılar bu süreçte ya en sevdikleri iki parçayı, kendileri için seçilen rahatlatıcı müzikleri ve son olarak sessizliği dinlediler. Müzik, ses veya sessizlik devam ettikçe katılımcılardan ağrının yoğunluğunu ve rahatsız ediciliğini derecelendirmeleri istendi. Her katılımcı her durumu yaklaşık yedi dakika boyunca deneyimledi; bu süre içerisinde sekiz ağrı uyarısı ve sekiz derecelendirme gerçekleşti.



İşitsel dönem sona erdiğinde, katılımcılardan müziğin hoşluğunu, duygusal uyarılmalarını ve yaşadıkları "ürperme" durumlarını derecelendirmeleri istendi; sonuçlar, katılımcıların, en sevdikleri parçaları dinlerken, sessizlik veya karışık sesle karşılaştırıldığında, 10 puanlık bir ölçekte ağrıyı yaklaşık dört puan daha az yoğun ve yaklaşık dokuz puan daha az rahatsız edici olarak değerlendirdiklerini ortaya koydu.



Valevicius, bu fikirleri test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Araştırmacılar, hareketli müziğin, hareketli müzik sevmeyenlerde benzer bir ürperti ireten etkiye sahip olup olmayacağının ya da bu tür müziği tercih eden kişilerin müzikal ürpertilere daha yatkın olup olmadığının henüz bilinmediğini de açıkladı.



University College Dublin'in psikoloji bölümünden Dr. Brendan Rooney, katılımcıların kendisi tarafından seçilen müziğin daha güçlü bir ağrı kesici etkiye sahip olduğu yönündeki bulgularını desteklediğini söyledi. "Bu çalışma, acı çeken insanların kendi analjezik deneyimlerini müzik ve eğlence yoluyla iyileştirmeleri için güçlendirilmeleri gerektiğine dair kanıt sağlıyor" dedi.