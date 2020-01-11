Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi? /11 Ocak 2020 20:39

Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi?

Başakşehirspor ile yollarını ayıran Arda Turan'ın Galatasaray'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

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Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz, "Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray için en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Sayın hocamızla stratejik toplantıyı yaptık. Orada bir plan yapıldı. Finansal Fair Play içinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan konusunda teknik direktör Fatih Terim ile görüş ayrılığında oldukları ve sorun yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Sorun yok. Bununla ilgili ileride konuşuruz" dedi.

Ülkesi Nijerya'ya gittikten sonra sıtma olan Onyekuru'yla ilgili soru üzerine Cengiz, şöyle konuştu:

"Onyekuru çok ağır bir hastalık geçiriyor. Sağlık ekibimizi, Yener İnce hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Maalesef giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikelisine yakalandı. Eğer 48 saat içinde önlem alınmasaydı çok kötü sonuçlar olabilirdi. İnşallah 2 ile 3 hafta içinde düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Sadece para değil, Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Luyindama da öyle. Afrika'ya gidenlere bir şeyler oluyor. Onlara artık nazar boncuğu takacağız."

Hürriyet'te yer alan habere göre Mustafa Cengiz, mayısta şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ileri sürdü.
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