Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor





Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a gönderdiği ikinci misyonu olacak.

Son olarak Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle ertelenen fırlatma işlemi bugün gerçekleşti.NASA'nın Ay'da kalıcı bir varlık oluşturmayı amaçlayan yeni misyonu, Mars'a gelecekteki bir yolculuğa hazırlanmak için de yeni keşifler anlamına geliyor.Adını Yunan mitolojisindeki Apollon'un kız kardeşinden alan uzay programı, insanların Ay toprağına ayak basmasından 50 yıl sonra aynı misyonu gerçekleştirecek.Bölgeye gelen binlerce kişi Ay yolculuğunun başladığı tarihi ana tanıklık etti.NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı.Bugün gerçekleşen uçuşun ardından Artemis 1, 25 gün sonunda 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inecek.On yıldan fazla bir süredir SLS roketini geliştiren NASA, insanlı uçuşu planlıyor.Programa göre Artemis 2, 2024'te astronotlarla ilk görevin tekrarını yapacak. 2025'ten önce olmayacağı açıklanan Artemis 3'te ilk kadın ve ilk beyaz olmayan kişiden oluşan mürettebatın Ay yüzeye ayak basması planlanıyor.