Artık mangal kömürü de cep yakar oldu

KALABALIK ORGANİZASYONLARIN MAALİYETİ CEP YAKIYOR





toplumda yerleşmiş alışkanlıklardan biri olan bayramda pikniğe gitme etkinliği bu yıl maliyetleri ile yurttaşları düşündürüyor.Alışılmış maliyetlerden olan kırmızı ve beyaz etin yanında piknik keyfini doğrudan etkileyen mangal kömürü fiyatları da bu bayram kendini hissettiriyor.Doğada bulunan ve ömrünü yitiren ağaçlar tarafından üretilen mangal kömürü, uzun ve zahmetli bir yapım sürecinin ardından çeşitli kalitelerde satışa sunuluyor. Etleri doğru şekilde pişirmek ve lezzetini tamamlayabilmek adına mangal kömürünün doğru oranda kullanılmasının öneminin yanında iyi bir mangal kömürü kullanmak da oldukça önemli.Kalabalık ve birkaç aileden oluşan piknik organizasyonlarında artan et maliyetleri ile birlikte mangal kömürü maliyeti de artıyor.10 kilogramlık bir mangal kömürü ortalama 150 TL’ye alıcıya sunulurken bu fiyat 275 TL’ye kadar çıkabiliyor.Daha küçük gruplar için kullanılabilecek 1 kilogramlık en ucuz mangal kömürünün fiyatı ise 20 liradan başlıyor. Kalite arttıkça fiyatlarda da artışlar gözlemleniyor.