Samanyolu Haber /Gündem / Artık mangal kömürü de cep yakar oldu /11 Temmuz 2022 20:58

Artık mangal kömürü de cep yakar oldu

Kurban bayramında kesim sonrasında mangalda pişirilen et yemekleri artık vatandaşın cebini kömür kaleminde de zorlamaya başladı.

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Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre toplumda yerleşmiş alışkanlıklardan biri olan bayramda pikniğe gitme etkinliği bu yıl maliyetleri ile yurttaşları düşündürüyor.

Alışılmış maliyetlerden olan kırmızı ve beyaz etin yanında piknik keyfini doğrudan etkileyen mangal kömürü fiyatları da bu bayram kendini hissettiriyor.

Doğada bulunan ve ömrünü yitiren ağaçlar tarafından üretilen mangal kömürü, uzun ve zahmetli bir yapım sürecinin ardından çeşitli kalitelerde satışa sunuluyor. Etleri doğru şekilde pişirmek ve lezzetini tamamlayabilmek adına mangal kömürünün doğru oranda kullanılmasının öneminin yanında iyi bir mangal kömürü kullanmak da oldukça önemli.

KALABALIK ORGANİZASYONLARIN MAALİYETİ CEP YAKIYOR

Kalabalık ve birkaç aileden oluşan piknik organizasyonlarında artan et maliyetleri ile birlikte mangal kömürü maliyeti de artıyor.

10 kilogramlık bir mangal kömürü ortalama 150 TL’ye alıcıya sunulurken bu fiyat 275 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Daha küçük gruplar için kullanılabilecek 1 kilogramlık  en ucuz mangal kömürünün fiyatı ise 20 liradan başlıyor. Kalite arttıkça fiyatlarda da artışlar gözlemleniyor.
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