Aşırı sağcı İspanyol lider Müslümanları hedef aldı

Seçim kampanyası kapsamında Barselona'da bir konuşma yapan Abascal, radikal Müslümanları Fransa'daki şiddet olaylarını körüklemekle suçladı.







Yoksulluk ve ötekileştirme kavramının Fransa'daki olayların kökeninde olduğu değerlendirmelerini reddeden Abascal, Fransa ve İspanya'da gerçekleşen cihatçı eylemleri örnek gösterdi.







Abascal, Avrupa'nın daha fazla göç alamayacağını savunarak göçmenleri suçladı.







Vox Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda Polonya ve Macaristan gibi aşırı sağcı partilerle işbirliği yapabileceği ve kilit bakanlıklarda koltuk talep edebileceği belirtiliyor.







Vox Partisi, İspanya'nın üçüncü büyük siyasi partisi konumunda bulunuyor.