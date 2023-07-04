Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'in denizaltıları NATO'yu nasıl güçlendirebilir? /04 Temmuz 2023 07:36

İsveç'in denizaltıları NATO'yu nasıl güçlendirebilir?

İsveç'in NATO'ya üyeliği, özellikle denizaltıları sayesinde ittifaka önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre İsveç'in Baltık Denizi'ndeki Rusya'ya karşı NATO gücünü güçlendirmesi bekleniyor.

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İsveç, denizaltı filosuyla dünya çapında lider konumunda ve bu alanda uzmanlığa sahip. İsveç'in deneyimi ve tasarım yetenekleri, Baltık Denizi'ndeki özel ortama uyum sağlamasını sağlıyor.

Baltık Denizi, sığ sulardan ve değişken tuzluluk seviyelerinden oluşuyor, ancak İsveç'in denizaltıları bu zorluklarla başa çıkabiliyor.

İsveç'in yeni tasarım denizaltıları, gelecekte sualtı savaşlarında önemli bir rol oynayabilir ve çeşitli görevler için kullanılabilecek özelliklere sahip.

Bu nedenle İsveç'in NATO'ya katılımı, ittifakın denizaltı kapasitesine büyük katkı sağlayabilir.
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