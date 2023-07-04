Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun ekibine tasfiye süreci başladı /04 Temmuz 2023 00:45

Soylu'nun ekibine tasfiye süreci başladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı; Emniyet Personel Daire Başkanı Ogün Vural Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar ve görevden almalar için ilk imzayı attı.

T24’ün haberine göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, Bakan Süleyman Soylu’nun ekibine yönelik ilk atama bu akşam yapıldı.

Bakan Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı.

Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.

Vural’ın yerine Soylu döneminden önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar görevlendirildi.

Bu atama, teşkilatta Soylu’nun ekibine yönelik beklenen tasfiye hareketinin işareti olarak değerlendirildi. Görev değişikliği ile yeni yapılacak atamalar konusunda Soylu ekibine bilgi sızmasının da önüne geçilme amacının bulunduğu emniyet kaynaklarınca ifade edildi.
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