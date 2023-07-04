Samanyolu Haber /Dünya / Fransa normale dönüyor mu? /04 Temmuz 2023 07:46

Fransa normale dönüyor mu?

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Nahel M. adlı genç öldürüldükten sonra patlak veren şiddetli protestoların 6. gününde şiddet azalmaya başladı.

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Olaylarda 3.500'den fazla kişi gözaltına alındı ve maddi hasarın 1 milyar Euro'nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Protestoların 6. gününde şiddetin dozu düştü, ancak hala bazı araç ve binalar hedef alınıyor.

Nahel'in ölümünden sonra polis tarafından yapılan saldırılar ve şiddet eylemleri kınandı.

Protestoların ekonomik etkileri de büyük oldu, birçok iş yeri yağmalandı ve zararlar milyarlarca Euro'yu buldu.

Ayrıca, turizm sektörü de etkilendi ve rezervasyonların yüzde 25'i iptal edildi.

Bu olaylar, Fransa'nın politik ve diplomatik itibarına da zarar verdi ve uluslararası basında eleştirilere yol açtı.

Olayların nasıl başladığına dair soruşturmalar devam ederken üçüncü bir tanığın ifadesi, polis memurunun "meşru müdafaa" savunmasını çürüttü.
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