NATO: Ruslar’ı asla hafife almamalıyız

Bauer, Rusya'nın genişlemeye cesaret etmesi durumunda NATO'nun askeri planlarında büyük bir yenileme olduğunu vurguladı.
NATO'nun yeni planları, Rusya'ya karşı üç bölgeye ayrılmış toplam 300 bin askeri doğu kanadına taşımak hedefini içeriyor.
Amiral Bauer, Rusya'nın kara kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 94'ünün Ukrayna'da savaştığını belirtti.
NATO ülkeleri, Rus saldırılarına yanıt verebilmek için asker ve teçhizat sevkiyatı konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.
SUMİ'YE SİHA SALDIRISI
Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda bir kişi öldü,
16 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu ise İran yapımı insansız hava araçlarını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya, Ukrayna'ya karşı hava saldırılarını artırırken, Ukrayna da karşı saldırı başlattı.