Samanyolu Haber /Dünya / Biden bu hafta İsveç Başbakanı Kristersson'u ağırlayacak /04 Temmuz 2023 08:02

Biden bu hafta İsveç Başbakanı Kristersson'u ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta, NATO üyesi olmayı bekleyen İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson’u Beyaz Saray’da ağırlayacak.

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Biden ile Kristersson’un 5 Temmuz Çarşamba günü görüşmesi bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre önceki gün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan Biden ve Başbakan Kristersson artan güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerini teyit edecekler” dedi.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna’ya daha fazla destek ve Çin ile ilgili daha yakın transatlantik koordinasyon konusundaki ortak kararlılığının da ele alınacağını belirten Sözcü, “Ayrıca iklim değişikliğinin yanısıra yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin ele alınması konusundaki yakın koordinasyonumuz hakkında da konuşacaklar” ifadesini kullandı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara çatışmasını başlatmasının ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Rusya ile bin 340 kilometrelik bir sınırı paylaşan Finlandiya, Nisan ayında NATO'ya üye olmuştu. Ancak İsveç’in üyeliğine, NATO ülkeleri Türkiye ile Macaristan henüz onay vermedi. NATO'nun genişleyebilmesi için tüm üyelerin onayı gerekiyor.

ABD ve Batı ülkeleri, İsveç’in 11-12 Temmuz’da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi üye olmasını istiyor ve bu yönde hem Türkiye, hem de Macaristan’la görüşmeler yürütüyor.

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Türkiye son olarak geçen hafta İsveç’in başkenti Stockholm'deki Kuran yakma eylemini kınamış ve tepki göstermişti.

Erdoğan İsveç’in NATO üyeliğine, Türkiye’nin terör örgütleri konusundaki kaygılarını gideremediği ve terör örgütü üyelerini Ankara’ya iade etmeyi reddettiği gerekçeleriyle karşı çıkmayı sürdürüyor.

Bu arada bu hafta Brüksel’de İsveç’in NATO üyeliği hakkında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantının 6 Temmuz Perşembe günü gerçekleşmesi planlanıyor.

İsveç Başbakanı Kristersson geçen hafta yaptığı açıklamada, Macaristan parlamentosunun üyeliğin onaylanmasını geciktireceği yönündeki haberlerin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Budapeşte'nin İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini geciktirmeyeceği konusunda kendisine güvence verdiğini söylemişti.
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