Sinagog kundakçısı Türkiye'den dönüşte yakalandı

Sorumlu Emniyet Dairesi ve Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, hakkında tutuklama kararı olan 47 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlının, Türkiye'den dönüşte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hakim tarafından tutuklandığı da bildirildi.



