Samanyolu Haber /Gündem / Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı? /04 Temmuz 2023 08:17

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Almanya'da plug-in (eklenti) güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunda büyük bir artış yaşanıyor. Federal Enerji Ağı Ajansı'na göre, bu yılın ilk çeyreğinde kayıtlı küçük güneş enerjisi sistemlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yedi katından fazla arttı.

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Uzmanlara göre, 2030 yılına kadar Almanya'da bu tür güneş enerjisi sistemlerinin sayısı 12 milyona ulaşabilir. Ayrıca Çin, İtalya, Polonya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de bu teknolojiye büyük ilgi var.

Plug-in güneş enerjisi sistemleri genellikle bir ila üç fotovoltaik modülden oluşur ve balkonlara, duvarlara veya çatılara monte edilebilir. Kiracılar bu sistemler sayesinde kendi elektriğini üretebilir ve kolayca kurabilir. Üretilen elektrik çoğunlukla evde tüketilirken, artan enerji ise kamu şebekesine aktarılır.

Güneş modülleri doğrudan güneş ışığından büyük miktarda elektrik üretebilir. Ancak Almanya gibi az güneş alan bölgelerde verim daha düşük olabilir. Bir balkon modülü, evdeki bazı cihazların enerji ihtiyacını karşılayabilir, ancak daha büyük elektrik tüketen cihazlar için daha fazla modül gerekebilir.

Bir ila üç modüllü plug-in güneş enerjisi sistemleri 400 ila 1200 Euro arasında satılır ve maliyetleri genellikle altı ila dokuz yıl içinde kendini amorti eder. Bu sistemlerin güvenli olduğu ve teknik olarak zararsız olduğu düşünülür. Kurulum talimatlarına uyulması ve modüllerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi önemlidir.

Plug-in güneş enerjisi sistemleri enerji dönüşümü için bir çözüm olarak görülür, ancak uzmanlar daha büyük güneş enerjisi parklarının ve çatılarda daha fazla panelin kurulması gerektiğini belirtir. Balkon sistemlerinin ise tüketiciler açısından birçok avantajı vardır ve enerji dönüşümü için insanları harekete geçirebilir.
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