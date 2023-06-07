ATA Partisi kuruluyor

Eski Kültür Bakanı ve Hukukçu Namık Kemal Zeybek katıldığı bir canlı yayında parti kuracağını açıkladı.







Medya Siyaset TV’de Cem Ayvaz’a konuşan Zeybek, yakın bir zamanda parti kuracaklarını ve adının ATA Partisi olacağını açıkladı.





Zeybek açıklamasında “ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir” diye konuştu.