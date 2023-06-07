Samanyolu Haber /Gündem / ATA Partisi kuruluyor /07 Haziran 2023 12:46

ATA Partisi kuruluyor

Eski Kültür Bakanı ve hukukçu Namık Kemal Zeybek, katıldığı bir canlı yayında ATA Partisi isminde bir parti kuracağını açıkladı.

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Eski Kültür Bakanı ve Hukukçu Namık Kemal Zeybek katıldığı bir canlı yayında parti kuracağını açıkladı.

Medya Siyaset TV’de Cem Ayvaz’a konuşan Zeybek, yakın bir zamanda parti kuracaklarını ve adının ATA Partisi olacağını açıkladı.

Zeybek açıklamasında “ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir” diye konuştu.
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