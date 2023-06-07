Sırların Efendisi Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’a göz kırptı

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





Muhalefet partilerinden peşi sıra ilginç açıklamalar geliyor.





CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, AKP’nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş’u ikinci döneminde şartlı olarak destekleyeceklerini açıklarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Erdoğan’ın yeni kabinesine övgüler yağdırıyor.





Davutoğlu, FOX Tv’de katıldığı canlı yayında, Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na ve Yaşar Güler’in de Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Başbakan olsaydım ben de Hakan Fidan'ı da Yaşar Güler'i de bizzat bakan yapardım. Yaşar Güler Paşa'nın ve Hakan Fidan'ın Bakan olmasını memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.





Davutoğlu, kendi Dışişleri Bakanlığı döneminde, refere ettiği bu iki ismin de katıldığı “Suriye” konulu toplantıyı hatırlattı; Fidan’ın “Ben öbür tarafa (Suriye’ye) 4 tane adam gönderirim, 8 tane boş alana füze de attırırım. Problem değil o. Gerekçe üretilir” dediği o toplantıya bir kez daha sahip çıktı.





Kendisi de o toplantıda, Suriye’de askeri müdahale için “2011’de yapmadık. 2012 yazında bile cesur kararlar almış olsaydık…” diyerek “pişmanlığını” dile getiriyordu.





FOX Tv’deki konuşmasında şunları da söyledi Davutoğlu: “Hakan Fidan ve Yaşar Güler Paşayla Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak birlikte çalıştım. Her ikisinin devlet tecrübesine, devletin âlî menfaatleri söz konusu olduğunda kişisel çıkarları göz önüne almayacaklarına dair kişisel inancım var.”





Davutoğlu bu sözleriyle, bilhassa Hakan Fidan’ın 13 yıldır neler yaptığını ve Erdoğan’ın “sır küpü” olmaklığını bilmesine rağmen, temel meselelere bakış açısı itibariyle Erdoğan’dan bir farkının olmadığını net bir şekilde ifade etti.





Erdoğan’a dair kimselere anlatmadığı sırlarıyla bilinen Davutoğlu, bu sözleriyle Reis’ine esaslı bir sinyal çakmış oldu!





Muhalefetin bu ve benzeri açıklamaları onlara umut bağlayan halk kitleleri açısından son derece inkisara, hayal kırıklığına neden oluyor haliyle.





Muharrem İnce’nin 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı günün gecesinde ortadan kaybolup, gazetecilere “Adam kazandı” şeklinde mesaj atması neyse, şimdi de muhalefetin Erdoğan’ın binbir hile hud’a ile “kazandığı” seçimin sonuçlarını derhal kabullenivermesi ve üstelik “yanaşma çabası” içinde olması aynı durum maalesef.





Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde “Kılıçdaroğlu kazanırsa kaos olur” şeklindeki sözleriyle başlayan rüzgar, Ahmet Davutoğlu’nun ve Özgür Özel’in açıklamalarıyla devam ediyor.





Dolayısıyla muhalefet inandırıcılığını ve halkın güvenini kendi eli ve fiiliyle kaybediyor.





Halktaki çaresizlik hissinin temelinde ne yazık ki muhafeletin mezkur çapsızlıkları yer alıyor.











