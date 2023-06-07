Türk Lirası, gün içerisinde Dolar karşısında yüzde 7 değer kaybetti

Dolar/TL kuru saat 13.00 itibariyle 23,16 seviyesini aştı. Dolar güne 21,61 seviyesinden başlamıştı.



Euro/TL kuru ise gün içerisinde hızla yükselerek 24,89 seviyesine ulaştı. Kurda hafta başından bu yana görülen yükseliş çarşamba günü hız kazandı.



Türk Lirası'nın yıl başından bu yana yaşadığı değer kaybı yüzde 20'lere yaklaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda yeni kabinesini açıklayarak piyasalar tarafından da tanınan Mehmet Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı.



Şimşek, ilk açıklamalarında Türk ekonomisinin rasyonel bir zemine dönmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Baskılanan döviz kurlarının da Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte 'reel seviyeleri'ne yaklaşacak şekilde serbest bırakıldığı yorumları yapılıyor.



BlueBay Asset Management'tan Tim Ash, çarşamba günü yaşanan hareketliliğe ilişkin "Politikanın normalleştiğini görüyoruz. Bence Şimşek'in (Türkiye Merkez Bankası'nı) rasyonel politika için zorlamasının etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yetkililer bu yılın büyük bir bölümünde Türk Lirası'nı sabit tutmak için on milyarlarca dolarlık rezerv kullandı.



Bankacılar TL'nin kademeli olarak değer kaybetmeye devam etmesinin piyasa koşullarının iyileşmesine yol açacağını ve merkez bankası rezervlerindeki düşüşü durduracağını söylüyor.



Bazı analistler TL'nin Dolar karşısında değer kaybının 25-28 aralığına doğru sürmesini bekliyor.



Varlık yöneticisi GAM'ın gelişmekte olan piyasa borçları direktörü Paul McNamara, "Siyasi müdahale olmasa bile, Türkiye'yi sürdürülebilir bir yola sokma süreci çalkantılı olacak." şeklinde konuşuyor.