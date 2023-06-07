Hastaneye kaldırılan Papa Francis ameliyat olacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in kontrol amacıyla Gemelli Hastanesi'ne gittiği bildirildi. Vatikan'dan basına yapılan kısa açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabah bazı klinik testlerden geçmek için Gemelli Polikliniği'ne gitti ve öğleden önce Vatikan'a geri döndü" ifadesi kullanıldı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre geçtiğimiz saatlerde ise, Papa'nın bugün karın bölgesinden ameliyat olacağı duyuruldu. 86 yaşındaki Papa Francis'in doktorlarının ameliyat kararı aldığı ve Papa'nın birkaç gün hastanede tedavi göreceği kaydedildi.





Papa Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle kısa süre önce 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa, 1 Nisan'da taburcu edilmişti. 2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.







Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor. Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı. Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.