Ukrayna 'karşı saldırı'ya mı geçti; Rusya'dan flaş açıklama!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski başbakanı Dmitriy Medvedev bugün, Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen karşı saldırısını başlattığını ve Moskova'nın Kiev'in güçlerini geri püskürttükten sonra kendi saldırısıyla karşılık vermesi gerektiğini söyledi.







Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman uzun süredir büyük bir karşı saldırıdan söz ediyordu ve şimdiden bir şeyler başlatmış gibi görünüyor" dedi ve "Düşmanı durdurmalı ve ardından bir saldırı başlatmalıyız" diye ekledi.





BEKLENEN KARŞI SALDIRI BAŞLADI MI?



Ukrayna'nın bir karşı saldırısı uzun zamandır bekleniyordu, Kiev yönetimi karşı saldırının başlaması konusunda önceden uyarıda bulunmayacağını da söylemişti. Ukrayna'nın cephe hattının başka yerlerinde kazanımlar elde ettiğini iddia etmesiyle, askeri faaliyetlerde dikkate değer bir artış oldu. BBC konuyla ilgili haberinde son gelişmelerin , beklenen Ukrayna saldırısının başlamış olabileceğine dair yeni bir işaret olarak görüldüğünü belirtti. Ukrayna Savunma Bakanlığı pazar günü Telegram'da yayınlanan bir videoda, "Planlar sessizliği sever. Başlama duyurusu yapılmayacaktır" dedi. Görüntülerde parmaklarını dudaklarına götüren maskeli ve iyi silahlanmış askerler görülüyordu.

