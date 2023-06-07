ABD eski istihbarat yetkilisi: Bulunmuş uzaylı araçları var hükümet açıklama yapsın

The Guardian’da yer alan habere göre, geçmişte ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı açıklanamamış anormal olaylar üzerine çalışmalar yürüten eski istihbarat yetkilisi David Grusch, Debrief isimli gazeteye ABD’nin elinde insan elinden çıkmamış araçlar bulunduğunu iddia etti. Grusch, bu araçlarla ilgili bilgilerin yasa dışı bir biçimde Kongre’den gizlendiğini söyledi.







Debrief’e iddialarla ilgili konuşan ABD Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi’nde çalışan istihbarat yetkilisi Jonathan Grey de “egzotik materyallerin” varlığını doğrulayarak “Yalnız değiliz” mesajı verdi.





Eski istihbarat yetkilisinin açıklamalarından bir hafta önce ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ilk kez düzenlediği bir toplantı ilçe kamuoyuna son yıllarda yaklaşık 800 “tanımlanamayan uçan nesne (UFO)” tespit ettiklerini söylemişti. NASA, 800 nesneden yalnızca birkaçının “gerçekten tanımlanamayan nesne” olduğunu açıklamıştı.