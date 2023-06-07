AKP'ye IMF uyarısı!

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, güne rekor artışla başlayan dolar ve altınla, ekonomideki gelişmelere ilişkin yorumda bulundu.







Özdağ, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Şahsı, İngiliz bankerlerden dünyanın en yüksek faiziyle borçlandırdı ülkemizi şeytanlaştırdığı ve hatta bizden borç bile istediler diyerek milletimize hayal sattığı IMF’ye adım adım gidiyorlar" ifadelerini kullandı.





Özdağ, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:



"Erdoğan yıllardır IMF’nin nasıl bir şeytan olduğunu anlatıp durdu. IMF’nin esasen uluslararası kredi kuruluşlarına referans olduğunu ve bu sayede düşük faizle kredi alınabildiğini gizleyerek yaptı bunu. Şahsı, İngiliz bankerlerden dünyanın en yüksek faiziyle borçlandırdı ülkemizi şeytanlaştırdığı ve hatta bizden borç bile istediler diyerek milletimize hayal sattığı IMF’ye adım adım gidiyorlar. Bunu da Mehmet Şimşek yaptı, hem bakın parayı da düşük faizle verdiler çünkü itibarınız çok yüksek diyecek. İflastan bile başarılıyız hayali satmak da ne bileyim."