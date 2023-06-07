Samanyolu Haber /Gündem / Nebati'den savunma : Meğer ‘İngiliz vatandaşı maliyeci’ dediği Mehmet Şimşek değilmiş /07 Haziran 2023 11:19

Nebati'den savunma : Meğer ‘İngiliz vatandaşı maliyeci’ dediği Mehmet Şimşek değilmiş

Hazine ve Maliye eski bakanı Nureddin Nebati, “Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın…” ifadelerini yerine atanan Mehmet Şimşek hakkında kullanmadığını ileri sürdü.

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Gazeteci Sevilay Yılman, Twitter’dan AKP Mersin Milletvekili Nebati’nin, “Sen kim oluyorsun da beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı’nı hor göreceksin. Hadi oradan, hadi”  dediği ve görevi Şimşek’e devrederken ‘oh’ çektiği görüntüleri paylaşarak şunları kaydetti: “Gözleri ışıldak bakanım Nureddin Nebati gaza gelmiş de ne sallamış Mehmet Şimşek’e. Ondan zaar Mehmet Bey’in suratı düşüktü devir teslimde. Ben olsam ışıldak gözlü Nebati’ye döner ‘Demek ki neymiş; Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin! Bak yüce yaradana… Batırdığın ekonomiyi düzeltmek için, kendi ellerinle, hakaret ettiğin bana emanet ettirdi! Hadi şimdi marş marş!’”

NEBATİ'DEN CEVAP
Nebati, söz konusu ifadeleri Mehmet Şimşek için değil, muhalefet için kullandığını ileri sürdü. Yılman’a yanıt veren Nebati şunları yazdı:

*Sayın Sevilay Yılman, bu konuda son günlerde bazı troll hesaplardan paylaşımlar yapıldığını görüp ciddiye almamıştım ancak bir gazeteci olarak siz işin aslını öğrenmek istersiniz diye düşünüyorum.

*Bu cümlem seçim döneminde Mersin’de yaptığım bir konuşmadan kesilip alınmış ve bambaşka bir bağlamda servis edilmiş. Oysa konuşmanın tamamı dinlenirse, benim orada esasen İngiliz tefecileri, Amerikalı danışmanları adeta birer kurtarıcı gibi gören Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini, ithal reçetelerden medet uman Akşener’in İYİ Parti’sini, yani 7’li masanın zihniyetini açık bir dille eleştirdiğim zaten çok net ortadadır. 


*Öte yandan sayın bakanımız Mehmet Şimşek’in, ortak ve sarsılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve milletimize olan bağlılığını sorgulamak da kimsenin haddi değildir.
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