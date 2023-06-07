Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hâkim karşısında /07 Haziran 2023 10:58

İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hâkim karşısında

Prens Harry, İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak, Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People'ın yayıncısı Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Harry, ifadesinde bazı gazetecilere ve editörlere seslenerek, “Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" dedi.

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İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilke imza atan Prens Harry, telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama suçlamasıyla Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People'ın yayıncısı Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı tazminat davası kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. İngiliz tahtının beşinci varisi olan Harry, 50 sayfalık yazılı ifade verdi ve MGN'nin avukatı Andrew Green tarafından çapraz sorguya çekildi.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Prens Harry, doğduğundan beri "basın düşmanlığı yaşadığını" ifade ederek, bilgisayar korsanlığından kaynaklandığına inandığı hikayelerin yalnızca güvenlik endişelerine yol açmadığını, aynı zamanda ilişkilerine de zarar verdiğini söyledi. Harry, basının kız arkadaşlarıyla olan ilişkilerini yok etmeye çalıştığını, eski sevgilisi Chelsy Davy'den ayrılmasına neden olduğunu, arkadaş çevresinin küçülmesine, depresyon ve paranoya nöbetlerinden sorumlu olduğunu belirterek, "Kimseye güvenemeyeceğimi hissettim ki bu, özellikle bu kadar genç yaşta benim için korkunç bir duyguydu" dedi.

Prens Harry, insanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yasa dışı bir şekilde izinsiz girmesi düşüncesinin kendisini "kötü hissetmesine" neden olduğunu ifade etti.

"PARMAKLARINIZA DAHA NE KADAR KAN BULAŞACAK?"
Prens Harry, magazin dergilerinin kendisinin ve eşi Meghan'ın özel hayatlarına "nefret ve tacizi" kışkırttığını söyleyerek, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, onların bu tür davranışları son derece aşağılık" ifadelerini kullandı. Kimden bahsettiği sorulan Prens Harry, "Çok fazla acıya, üzüntüye ve bazı durumlarda belki de istemeden ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler. Birisi bu çılgınlığa bir son vermeden önce, daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" dedi.

Hükümeti ve İngiliz basınını "en dibe vurmuş" olmakla eleştiren Prens Harry, medyayı "birbirlerini korumak için bir araya gelmekle" ve iktidardakileri "devam etmesini sağlamak için söz konusu olaylara göz yummakla” suçladı. Gazetecilerin çok fazla acı ve üzüntüye neden olduğunu söyleyen Harry, kendisine "bu çılgınlığa bir son vermek" için mahkemeye çıkıp çıkmadığı sorulduğunda, "Umduğum bu" yanıtını verdi.

MNG'NİN AVUKATI PRENS HARRY'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Green, Prens’e sempati duyduğunu belirterek, gazetecilerin eylemlerinin "tamamen yasa dışı" olduğunu reddetti. Green, çapraz sorgu sırasında "bu asla olmamalıydı ve bir daha olmayacak" diyerek, yasadışı bilgi topladığını kabul ettiği bir olay nedeniyle MGN adına Harry'den kişisel olarak özür diledi.

Green, Harry’e sorgu sırasında MGN makalelerini okuyup okumadığı konusunda baskı yaparken, Harry, Green’e kendisi hakkında milyonlarca olmasa da binlerce hikaye yazıldığını söyledi.
Green, Harry’nin yaşadığı sıkıntıların belirli MGN haberlerinden değil, genel olarak basında yer alan haberlerden kaynaklandığını ima ederek, bunların halihazırda kamuya açık olan ayrıntılara dayandığını öne sürdü.

Prens Harry, 1996 ile 2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 makalenin hukuka aykırı yöntemlerle derlenmiş bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme’de incelenmesini talep etti.
Prens Harry, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi oldu. Beş saat süren duruşmanın ardından Harry, ifade vermeye yarın devam edecek.
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