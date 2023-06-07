Büyük dejavu: Yurt dışına gidişte uçağa para yetiştiremeyenler otobüse koştu

Schengen krizi nedeniyle vize almak oldukça güç. Vize alabilenler ise bu kez uçak bileti fiyatlarından şikayetçi... Avrupa yolcuları bu durumu otobüs yolculuğu ile aşıyor.







Uçak biletlerindeki fiyat artışı nedeniyle otobüsler yeniden popüler oldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Esenler - Paris, Esenler - Almanya otobüsleri her gün onlarca yolcuyu Avrupa'ya taşıyor. Uçakla 500 euro olan tek gidiş fiyatı otobüsle 150 euro. İstanbul-Paris ise arası 29 saat sürüyor.





1970'lere geri dönüş

Bir yetkili, "1976'dan beri Paris'e otobüs kaldıran firmamız vardı. Bir ara kesilmişti. Fiyatlardan dolayı şimdi yeniden başladı. Euronun bu kadar artması insanların uçakla yolculuktan kısmen vazgeçirdi" dedi.





Habertürk'ün haberine göre Avrupa'ya ilk kez gidenlerin yanında gurbetçilerde uluslararası otobüslerle yolculuk yapmaya başladı. Yolcular bu otobüslerle İtalya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelere aktarma yapabiliyor.









