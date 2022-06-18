Atatürk Havalimanı arazisine okul yapacaklar

Milyar dolar değerindeki pistleri kırılarak pandeminin başında üzerine hastane yapılan Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesinin ilk adımı 29 Mayıs’ta atıldı. Millet Bahçesi’ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı’nın imar planının içinde bulunmayan bir detay ortaya çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı’nın alanı içinde bulunan eski otel binasının okula dönüştürülmesi için ihaleye açtı. 1 Haziran’da onay verilen ihaleye son teklif tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi alan şirket 15 gün içerisinde inşaata başlayacak. Yüklenici şirket yer tesliminden itibaren 350 takvim gününde binayı okula dönüştürüp teslim edecek.







Cumhuriyet'in haberine göre ihale şartnamesinde yapılacak işlerin özeti ise şu şekilde yer aldı:







"Atatürk Havalimanı Eski Otel Kompleksinin Eğitim Tesisine dönüştürülmesi kapsamında muhtelif kısımlardaki duvar, tavan , döşeme imalatlarının tadilatı ve yenilenmesi; cam , ahşap, alüminyum vb. imalatların yapılması, mutfak; inşaat ve mekanik imalatların tadilatı ve yeni imalatların yapılması ile elektrik, elektronik, mekanik tesisatların tadilatı ve yeni imalatların yapılması... Yukarıda bahsedilen hususlar işle ilgili özet bilgiler olup, burada bahsi geçmeyip proje ve şartnamelerde yer alan diğer imalatlarda iş kapsamında olacaktır.”





ETNOSPOR ALANI DA VAR



Planlar incelendiğinde her bir okulun bulunmadığı görülüyor. Planlamada, 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 175 bin 500 metrekarelik alan hastane, 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis alanı, 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis alanı, 52 bin 418 metrekarelik alan cami, 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olarak tanımlandı. Planda Etnospor için de alan ayrıldığı görüldü. Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5. Kültür Festivali’ni de 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.





DHMİ’NİN 7 MİLYON 270 BİN METREKARE ALANI VAR

Alan; Bakırköy Şevketiye Mahallesi ile kısmen kuzey bölümü Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde Maliye Hazinesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi adına kayıtlı ve yaklaşık 7 milyon 270 bin 111 metrekare büyüklüğüne sahip.





Söz konusu alanın Atatürk Havalimanı Yerleşkesi içinde yer alan kullanım dışı pist alanları, hangar binaları ile terminal binasının bir kısmı üzerinde E-5 yan yolunun güneyinde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi alanının kuzey ve kuzeydoğusunda Eski Havalimanı Caddesi'nin kuzeyinde Ayamama Deresi'nin ise batısında yer alıyor.