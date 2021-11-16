Samanyolu Haber /Dünya / Atina’da metro faciası: Ölü ve yaralılar var /16 Kasım 2021 20:57

Atina’da metro faciası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen metrodaki kazada, freni boşalan taşlama lokomotifi, yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra önündeki trenin vagonuna çarparak durabildi. Kazada1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Attiki Metro İstasyonu yakınlarında meydana gelen kazada freni boşalan metro taşlama lokomotifi dehşet saçtı.Raylar üzerinde 50 kilometre hızla yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra önündeki trenin vagonuna çarparak durabilen lokomotif ortalığı savaş alanına çevirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 16 yıldır demiryolunda çalışan 41 yaşındaki makinist yaşamını yitirirken iki işçinin de ağır yaralandığı belirtildi.Kifissia'dan yola çıkan trenin yaptığı frenin ardından fren sisteminin boşaldığı ve trenin Agios Nikolaos İstasyonu’na doğru ilerleyerek, istasyondaki trenlerden birine çarparak durabildiği açıklandı.

Kazadan sonra her iki metro ve tren istasyonlarında çalışmaların durduğu belirtildi.
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