Atina’da metro faciası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Attiki Metro İstasyonu yakınlarında meydana gelen kazada freni boşalan metro taşlama lokomotifi dehşet saçtı.Raylar üzerinde 50 kilometre hızla yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra önündeki trenin vagonuna çarparak durabilen lokomotif ortalığı savaş alanına çevirdi.







1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI





Kazada 16 yıldır demiryolunda çalışan 41 yaşındaki makinist yaşamını yitirirken iki işçinin de ağır yaralandığı belirtildi.Kifissia'dan yola çıkan trenin yaptığı frenin ardından fren sisteminin boşaldığı ve trenin Agios Nikolaos İstasyonu’na doğru ilerleyerek, istasyondaki trenlerden birine çarparak durabildiği açıklandı.





Kazadan sonra her iki metro ve tren istasyonlarında çalışmaların durduğu belirtildi.