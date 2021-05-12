Avrupa Birliği Euro bölgesi büyüme tahminini %4.3'ye yükseltti

Yapılan açıklamada aşılamadaki artış ve kısıtlamaların gevşetilmesinin Euro Bölgesi toparlanmasına güçlü etki edeceği belirtilirken beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. Ayrıca ekonomide COVID öncesine dönüşün 2022 sonunu bulması bekleniyor.







Beklentiler şu şekilde:





2021 Büyüme Beklentisi %4,3 (Önceki %3,8)

2022 Büyüme Beklentisi %4,4 (Önceki %3,8)

2021 Enflasyon Beklentisi %1,7 (Önceki %1,4)

2022 Enflasyon Beklentisi %1,3 (Önceki %1,3)

2021 İşsizlik Beklentisi %8,4 (Önceki %9,4)

2022 İşsizlik Beklentisi %7,8 (Önceki %8,9)

2021 Bütçe Açığı/GSYH %8,0 (Önceki %6,4)

2022 Bütçe Açığı/GSYH %3,8 (Önceki %4,7)