Fransız merkez sağı başkan adayı: Ülkeye göçü 3 ila 5 yıllığına yasaklayacağım

Fransa'da eski maliye bakanı ve AB Brexit müzakerecisi muhafazakar politikacı Barnier, yurt dışından ülkeye gerçekleştirilen göçlerin Fransız toplumunun istikrarına tehdit oluşturduğunu söyledi.







'Sınırlar elek haline geldi'





Fransız medyasına verdiği demeçte Barnier, "AB'nin göç politikası işe yaramıyor. Birliğin sınırları elek haline geldi. Uluslararası göçü üç veya beş yıl kadar askıya almamız gerekiyor" dedi.





Ülkede başkanlığa adaylığı konuşulan 70 yaşındaki Fransız siyasetçi, "Özenle yaklaşmamız gereken öğrenci göçlerinden veya mültecilerden bahsetmiyorum. Ancak göç konusunda tüm prosedürleri incelemeliyiz. Komşularımızla Schengen'i tartışmalıyız, sınır kontrollerini artırmalı ve bu konuda daha titiz davranmalıyız" diye devam etti.





Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması





Sınır hatlarındaki sığınmacılar arasında 'terörizm tehlikesi' bulunduğuna dikkat çeken Barnier, kaçakçılığın da ayrıca incelenmesi ve iki konunun özel olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.





Fransız politikacı, sınırları daha güvenlikli kılmak için 10 bin yeni kolluk kuvvetinin bu bölgelerde görevlendirilmesi planının bulunduğunu belirtti.





Barnier ayrıca, İngiltere ile son zamanlarda alevlenen Jersey adası tartışmalarına da değindi. Barnier, İngiltere'nin Brexit anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü.





70 yaşındaki siyasetçi, 'Jersey Krizi'nde İngiliz balıkçıların ada civarında 'korsanlık' yaptığını ve tartışmalı bölgede Brexit anlaşmasına saygı göstermediklerini ifade etti.





Barnier'in 2022 başkanlık seçimlerinde merkez sağın (Cumhuriyetçi Parti) adayı olarak seçimlere gireceği tahmin ediliyor. Ancak mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen, başkanlık için en güçlü iki aday olarak gösteriliyor.





İngiltere'den Barnier'e yanıt: Doğru olanı yaptık





İngiltere Çevre Bakanı Charles George Eustice'den Barnier'in açıklamalarına yanıt geldi.





"İngiltere olarak birlikten ayrılmakla doğru olan şeyi yaptık" açıklamasında bulunan Eustice, AB sınırlarındaki meselelerin artık kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.