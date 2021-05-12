Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de piyasa kapandı, dolar coştu /12 Mayıs 2021 16:50

Türkiye'de piyasa kapandı, dolar coştu

Türkiye'de yurtiçi piyasaların bayram dolayısıyla tatile girdiği işlem gününde Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 1.5'i aşan düşüş kaydetti.

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Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti.

Güne 8.28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8.45 seviyesini test edildi. Euro/TL'de de 10.2 TL görüldü.

Borsa, kısa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0.24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamladı.

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