Türkiye'de piyasa kapandı, dolar coştu

Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti.
Güne 8.28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8.45 seviyesini test edildi. Euro/TL'de de 10.2 TL görüldü.
Borsa, kısa günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0.24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamladı.